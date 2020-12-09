В выпуске программы "Вести Кремля" за 9 декабря – деда Путина начали бить с каждого утюга и сливать. Рассказывают о третьей дочери, зяте президента и личном консильери. У Путина может быть 2 бункера, или он возит с собой повсюду фотозону. От российской вакцины могут быть определенные дефекты. Но дело не в качестве препарата, а в алкогольной привязанности граждан.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Дрова в России – универсальное пожарное средство.