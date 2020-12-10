В выпуске программы "Вести Кремля" за 10 декабря – видео с танцующим главой Чечни Рамзаном Кадыровым репостнула Мария Захарова. Это произошло на фоне обсуждения похорон чеченского террориста Абдуллы Анзорова, который обезглавил французского учителя Самуэля Пати. Сергей Лавров хочет "перезагрузить" отношения России с Германией. Поэтому встречается с немецкими "правыми".

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Дочь Кириенко. Росгвардия в интаграмме.