В выпуске программы "Вести Кремля" за 8 декабря – Наталья Поклонская предложила Илону Маску переехать в Крым. Она отметила, что на полуострове – большое количество космических объектов. Дмитрий Рогозин хочет собрать общественно-экспертный научно-технический совет. Он будет проходить в соцсетях.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Пегас апокалипсиса в угаре кутежа. Несанта Клаус. Смотрите программу "Вести Кремля" за 8 декабря 2020: