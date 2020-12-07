Вести Кремля: Миллионы зятя Путина. Чубайс и Царь-Пушка
В выпуске программы "Вести Кремля" за 7 декабря – группе российских журналистов кто-то слил архив взломанной почты Кирилла Шамалова – затя Путина. Он вполне вероятно мог бы стать вторым Абрамовичем или просто вторым богатейшим человеком в России. За поребриком есть супергерой, который решает все проблемы России, с тех пор как Союз развалился. И вот именно Чубайс поможет России в борьбе за экологию
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Катком по детским мечтам.
Несертифицированный экзорцист.
Смотрите программу "Вести Кремля" за 7 декабря 2020:
Поделиться новостью