В выпуске программы "Вести Кремля" за 7 декабря – группе российских журналистов кто-то слил архив взломанной почты Кирилла Шамалова – затя Путина. Он вполне вероятно мог бы стать вторым Абрамовичем или просто вторым богатейшим человеком в России. За поребриком есть супергерой, который решает все проблемы России, с тех пор как Союз развалился. И вот именно Чубайс поможет России в борьбе за экологию

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Катком по детским мечтам. Несертифицированный экзорцист. Смотрите программу "Вести Кремля" за 7 декабря 2020: