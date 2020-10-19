В выпуске программы "Вести Кремля" за 19 октября – оказывается, российская вакцина от коронавируса действует только на животных. Удивляет, почему потомки Пини решили прививаться. Единственное объяснение – у Путина кроме 2-х дочерей есть еще кого-то. Для российских бортпроводниц закупили 300 тренажеров для улыбок, которые похожи БДСМ-игрушки.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Распил К-52. Демографический кризис в России.