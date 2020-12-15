В выпуске "Вести Кремля" за 15 декабря – российская бадяга "Спутник V" прошла новые клинические исследования. И вот известный голливудский режиссер Оливер Стоун уколол себе инновационную разработку. В России есть немало причин, чтобы не любить людей в погонах. Из последнего – один из полковников потребовал построить в честь себя памятник.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Как травили Навального.