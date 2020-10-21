В выпуске программы "Вести Кремля" за 21 октября – Михалков в России едва ли не единственный владелец Оскара. Казалось, у барина есть все, и гнать беса тоже удачно получалось. Не хватало еще звания героя труда, которым режиссера наградил Путин. Мужественный среди мужественных Пиня отказался от укола российской вакциной против COVID-19. Он не может определяться, какая из трех ему больше по вкусу.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Чубайс против сосулек.