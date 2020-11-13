В выпуске программы "Вести Кремля" за 13 ноября – эту неделю вряд ли можно назвать удачной для российского футболиста Дзюбы. Артем был дисквалифицирован за игру рукой. Чуть ли не самым известным российским шпионом является Макс Отто фон Штирлиц. Но похоже, что теперь страна имеет новых героев агентуры. Например, "мальчика Жириновского" – Михаила Дегтярева.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: В "Роскосмосе" хотят запатентовать фразу "Поехали".