В выпуске программы "Вести Кремля" за 24 ноября – уже 4 разработчика сообщили о предварительных результатах испытаний эффективности первых вакцин против COVID-19, среди них и Россия. Только вот плешивый не спешит проводить тесты на себе. Если Путин не думает о TikTok и Instagram, они начинают думать о нем. И вот пользователи запустили новый челлендж, в котором Пыня – в главной роли.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Пыня против каннабисного джихада. Сибирский барон в Великобритании.