В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 ноября – СМИ заявили, что Путин серьезно болен Паркинсоном – дрожащим параличом. Из-за этого он собирается покинуть пост президента России. По версии транспортной полиции, расследовавшей экстренную посадку самолета в Омске, причиной комы Навального стали нерегулярное питание и диеты, на которых сидел оппозиционер.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Любовь к аббревиатурам. Моргенштерн раскручивает Кадырова. Маскозамещение в России.