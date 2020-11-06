Вести Кремля: Путина трясет. Панкреатит Навального
В выпуске программы "Вести Кремля" за 6 ноября – СМИ заявили, что Путин серьезно болен Паркинсоном – дрожащим параличом. Из-за этого он собирается покинуть пост президента России. По версии транспортной полиции, расследовавшей экстренную посадку самолета в Омске, причиной комы Навального стали нерегулярное питание и диеты, на которых сидел оппозиционер.
Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале:
Любовь к аббревиатурам.
Моргенштерн раскручивает Кадырова.
Маскозамещение в России.
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