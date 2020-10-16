В выпуске программы "Вести Кремля" за 16 октября – на МКС возникла проблема, которую российские космонавты решали традиционным путем. Они обнаружили место утечки воздуха на станции с помощью пакетика чая. Анонсированный президентом опрос в день выборов породил обсуждение в украинском обществе. И российский шоумен Максим Галкин также не обошел это стороной – он опубликовал пародию на 5 вопросов.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Шойгу написал книгу о воспоминаниях.