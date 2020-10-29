В выпуске программы "Вести Кремля" за 29 октября – РФ предлагала главе Каталонии помощь, при условии, что та признает Крым российским. Однако для переговоров по этому делу выбрали не совсем удачного политолога. Власти Чечни выплатят по 100 тысяч рублей семьям, которые назовут детей в честь пророка Мухаммеда или членов его семьи.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Доказательства вмешательства россиян в выборы в США. В РФ открыли храм вооруженных сил.