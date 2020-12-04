В выпуске программы "Вести Кремля" за 4 декабря – российские дети деградируют и убивают себя на трэш-стримах. Так московский блогер Стас Решетников в течение нескольких часов вел трансляцию мертвой девушкой. Перед этим он ее сильно избил и выгнал голую на мороз. Кеосаян считает себя очень смешным. Однако с этим согласны не все, поэтому и он попал в расистский скандал.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Российское такси на Марс.