Вести Кремля. Сливки: Гагарин VS Путин. Новости сверхстраны
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 14 ноября – "Роскосмос" хочет запустить лифт с голосом Гагарина, который будет говорить "поехали". Однако проблема в том, что это слово говорил и дед Путин. Похоже, началась борьба за имя. На России жительница выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. Сверхстрана, что тут скажешь.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Великий беларуский бабах.
Белый след в чорной Африке.
Черная дыра Чечни.
Девушки Дзюбы потом.
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