В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 14 ноября – "Роскосмос" хочет запустить лифт с голосом Гагарина, который будет говорить "поехали". Однако проблема в том, что это слово говорил и дед Путин. Похоже, началась борьба за имя. На России жительница выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. Сверхстрана, что тут скажешь.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Великий беларуский бабах. Белый след в чорной Африке. Черная дыра Чечни. Девушки Дзюбы потом.