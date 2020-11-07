Вести Кремля. Сливки: Кадыров решил стать блоггером. Собчак против Хабиба
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 ноября – на самом деле Кадыров в душе – блогер. Немного косплеер, немного тиктокер, немного фуд-блогер, немного фитоняшка. Но подписчиков, как у Криштиана Роналду, собрать не удается. Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в смешанных единоборствах. Но тут неожиданно ему бросили в лицо женскую перчатку.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
К деду Путину пришел Паркинсон.
Вячеслав Володин держит марку.
Россияне как никто любят аббревиатуры.
Братик дымовой машины "Адмирал Кузнецов".
Пыня – герой православной энциклопедии.
Уникальный способ борьбы с пандемией.
Сноуден нашел убежище в России.
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