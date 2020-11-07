В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 ноября – на самом деле Кадыров в душе – блогер. Немного косплеер, немного тиктокер, немного фуд-блогер, немного фитоняшка. Но подписчиков, как у Криштиана Роналду, собрать не удается. Дагестанский боец Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру в смешанных единоборствах. Но тут неожиданно ему бросили в лицо женскую перчатку.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: К деду Путину пришел Паркинсон. Вячеслав Володин держит марку. Россияне как никто любят аббревиатуры. Братик дымовой машины "Адмирал Кузнецов". Пыня – герой православной энциклопедии. Уникальный способ борьбы с пандемией. Сноуден нашел убежище в России.