Вести Кремля. Сливки: Кадыров – супергерой. Интернет в Арктике
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 21 ноября – Рамзан Кадыров поручил заменить персонажей Marvel в чеченском детском центре на настоящих героев. Инвестор проекта заявил, что получил из министерства культуры список персонажей из чеченских сказок и легенд. Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей. Линия связи пройдет от Мурманска до Владивостока.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Навальний – зигамет.
Золотой паспорт Эрэфии.
Кириллова прачечная.
Белый дым над коммунаркой.
Распродажа деда.
Тренды мудозвона.
Разорвало Володьку.
Самая старая армия мира.
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