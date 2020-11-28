В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 21 ноября – Рамзан Кадыров поручил заменить персонажей Marvel в чеченском детском центре на настоящих героев. Инвестор проекта заявил, что получил из министерства культуры список персонажей из чеченских сказок и легенд. Россия проведет высокоскоростной интернет в Арктику за 65 миллиардов рублей. Линия связи пройдет от Мурманска до Владивостока.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Навальний – зигамет. Золотой паспорт Эрэфии. Кириллова прачечная. Белый дым над коммунаркой. Распродажа деда. Тренды мудозвона. Разорвало Володьку. Самая старая армия мира.