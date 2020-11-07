Вести Кремля. Сливки: Консультанты для Трампа. Путин в "Православной энциклопедии"
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 7 ноября – россияне стремятся прийти на помощь Трампа в президентских выборах. Есть даже "политконсультанты", которые могут научить действующего президента США своим методам. В "Православной энциклопедии" вышла статья о Путине. В книге российскому президенту посвятили 9 страниц.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Навальный стал тем, кого нельзя называть в суде.
"Любовь" Жириновского и Кадырова.
Электрический вождь России.
У Кадырова платят деньги за пиар Моргенштерна.
Основная религия от Путина.
Володин может сменить фамилию.
Медицина РФ может обойтись без иностранных масок.
Как россияне собираются заменить оружие на "плазму".
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