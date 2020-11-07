В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 7 ноября – россияне стремятся прийти на помощь Трампа в президентских выборах. Есть даже "политконсультанты", которые могут научить действующего президента США своим методам. В "Православной энциклопедии" вышла статья о Путине. В книге российскому президенту посвятили 9 страниц.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Навальный стал тем, кого нельзя называть в суде. "Любовь" Жириновского и Кадырова. Электрический вождь России. У Кадырова платят деньги за пиар Моргенштерна. Основная религия от Путина. Володин может сменить фамилию. Медицина РФ может обойтись без иностранных масок. Как россияне собираются заменить оружие на "плазму".