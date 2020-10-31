Вести Кремля. Сливки: Невидимая "корона" бродит по РФ. Пыня хочет расколоть Европу
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 октября – по России бродит коронавирус Шредингера – он вроде есть, но его нет. Народу с бункеров рассказывают об открытиях ученых, но реальная ситуация примерно как в "Миссия невыполнима". С 2014 годаОн решил, что можно раздуть мировой пожар сепаратизма и готов на это жертвовать все.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
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