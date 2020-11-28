Вести Кремля. Сливки: Кто боится Путина. Рогозин меняет профессию
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 21 ноября – на встрече президента России Владимира Путина с военными, его кресло стояло на расстоянии от других членов заседания. На вопрос главы Кремля, почему так случилось, один из военных ответил, что это из-за того, что Путина боятся. В "Роскосмосе" решили выпускать духи, одежду и алкогольные напитки под брендом "Поехали".
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Железная Хиллари наносит удар.
Туркменский догофил.
Год ковидушки в рашке.
Распродажа деда.
Сибирская корона.
Хайвей ту хелл.
Словарь Жирановского.
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