Вести Кремля. Сливки: Лавров странно носит маску. "Смешарики" посчитают россиян
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 октября – российский министр иностранных дел гонял в Грецию перезагружать отношения. Прославило Сергея Викторовича то, как он одел маску. Потому что сделал он это не совсем правильно. Путин хочет выяснить, сколько холопов осталось после волны коронавируса и годов его блестящего правления. А помогать им в этом будут "Смешарики".
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
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