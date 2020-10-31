В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 31 октября – российский министр иностранных дел гонял в Грецию перезагружать отношения. Прославило Сергея Викторовича то, как он одел маску. Потому что сделал он это не совсем правильно. Путин хочет выяснить, сколько холопов осталось после волны коронавируса и годов его блестящего правления. А помогать им в этом будут "Смешарики".

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Путину пора обновить прошивку. Поход Эрдогана и Кадырова на Париж. Чистокровный русский агент 006. Вскоре в России будут новые антикоррупционеры. Рогозин решил по-новому взглянуть на лунную программу. Российский фестиваль Yesterdayland. Концерт "На всю оставшуюся жизнь" в Петербурге. "Борат-2" продолжает обрастать скандалами.