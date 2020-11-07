В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 7 ноября – далеко не самый успешный студент Путин смог дорасти до президентского поста. Все просто – у него есть одна супеспособность. Но, кажется, она уже говорит ему "пока". Главная дипломатка РФ Маша Захарова хочет решить дилемму, которая разделила человечество пополам. Одним словом, все ее мысли заняли котлетки.

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