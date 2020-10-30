Вести Кремля. Сливки: Путин вместо пенсии отправляет на Арктику. Подарочек Михалкову
В итоговом выпуске программы "Вести Кремля. Сливки" за 24 октября – глава "Роснато" попросился на пенсию, но Путин нашел ему другое "очень интересное" занятия. Глава Кремля присвоил Михалкову звание героя труда ведь нету на РФ большего сторонника заговоров чем он.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Байкал превращается в канализацию.
Рецепт Малышевой.
Борьба с сосульками.
Гражданская продолжается.
Путин присел на стакан.