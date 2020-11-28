Вести Кремля. Сливки: Росгвардия ликвидировала "стаканчик". Угроза нацбезопасности
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 28 ноября – московского активиста повязали за прогулку в костюме стаканчика. Путин же считает, что "перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящие за рамки закона, допускать нельзя". Путин признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Вакцина из топора.
Православные луддиты.
Светлая сторона света.
Акциз на закуску.
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