В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 28 ноября – московского активиста повязали за прогулку в костюме стаканчика. Путин же считает, что "перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящие за рамки закона, допускать нельзя". Путин признал легализацию каннабиса в мире угрозой нацбезопасности России.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Вакцина из топора. Православные луддиты. Светлая сторона света. Акциз на закуску.