Вести Кремля. Сливки: Секретный объект "Росгвардии". Запасной план для Пыни
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 12 декабря – "Красу Росгвардии" уволили со службы за сторис в инстаграм. Руководству о видео доложил пристальный сослуживец. В последнее время под дедом стал сильно шататься трон. Вот он альтернативу и ищет. Возможно, что для Германии.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Под Пыней зашаталась табуретка.
Поклонская хочет заманить Маска в Крыму.
Главная фраза в жизни Кадырова.
Родину не выбирают или Гражданка Кириенко.
Владимира Владимировича начинают откровенно сливать.
Почемсу "Спутник-V" не заподозрят в плохом качестве.
Greenpeace и Гретта Тунберг мешают Норникелю.
Гнилые дрова для добровольцов-пожарных.
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