Вести Кремля. Сливки: В США засияло солнце. Игра рукой Дзюбы
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 14 ноября – над благословенными США засияло солнце нового президента Джозефа Байдена. Он, правда, не новый. Скорее, старый уже. Однако это не помешало ему расправиться с Трампом. Все увидели, как большой капитан российской сборной Дзюба умеет играть не только ногами, но и рукой. Это вызвало бурную реакцию общества.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Часики то тикают!
Жириновские фантазии.
Банщик под прикрытием.
Трансгендеры атакуют.
Космические голоса.
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