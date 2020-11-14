В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 14 ноября – над благословенными США засияло солнце нового президента Джозефа Байдена. Он, правда, не новый. Скорее, старый уже. Однако это не помешало ему расправиться с Трампом. Все увидели, как большой капитан российской сборной Дзюба умеет играть не только ногами, но и рукой. Это вызвало бурную реакцию общества.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Часики то тикают! Жириновские фантазии. Банщик под прикрытием. Трансгендеры атакуют. Космические голоса.