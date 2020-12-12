В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 12 декабря – 2 ноября 2020 года с кабинета в Подмосковье Владимир Путин общался с молодежью. На следущий день он вылетел в Петербург, но только уже из Сочи. В РПЦ попросили верующих не изгонять бесов своими силами.

Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале: Зять на*** взять. Наногаубица. Катком по мечтам. Рогозин ищет таланты. Пегас апокалипсису в чаде кутежа. Dancing king. Несанта Клаус.