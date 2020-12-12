Вести Кремля. Сливки: Телепортация Путина. Несертифицированный экзорцизм
В итоговом выпуске "Вести Кремля. Сливки" за 12 декабря – 2 ноября 2020 года с кабинета в Подмосковье Владимир Путин общался с молодежью. На следущий день он вылетел в Петербург, но только уже из Сочи. В РПЦ попросили верующих не изгонять бесов своими силами.
Также в выпуске "Вести Кремля. Сливки" на 24 канале:
Зять на*** взять.
Наногаубица.
Катком по мечтам.
Рогозин ищет таланты.
Пегас апокалипсису в чаде кутежа.
Dancing king.
Несанта Клаус.
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