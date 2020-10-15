В выпуске программы "Вести Кремля" за 15 октября – 1,5 миллиона рублей за интеграцию в ютуб-ролик, миллион – за пост в инстаграме, 500 тысяч – за твит. Таковы расценки Ксении Собчак, которая оказалась не оппозиционеркой. В Германии рабочие отказались обслуживать самолет Лукашенко. Похожая ситуация произошла ранее с румынским диктатором Николае Чаушеску.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Российские депутаты предлагают ввести налог на бездетность.