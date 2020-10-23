В выпуске программы "Вести Кремля" за 23 октября – Путин скрыл много подробностей относительно Навального. Как оказалось, именно он перевозил оппозиционера в Берлин на лечение, а еще и прилагал усилия для того, чтобы Навальный выздоровел. Если бы не Пыня – умер бы Леша. В России на примере Магадана будут показывать, умеют ли молодые политики управлять государством.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Малышева борется с коронавирусом продуктами.