В выпуске "Вести Кремля" за 8 октября – самым загадочным подарком для Пини на день рождения оказались часы с обратным ходом от московского дизайнера. Кажется, что это российский Нолан подарил часы, чтобы снять свой "Тенет" в РФ. На днях ситуация с 5G в Беларуси вышла на государственный уровень. Об опасности сказал генерал, близкий к самому Александру Бульборожденному.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Картон имени Лукашенко. Касковые протесты. Смотрите программу "Вести Кремля" за 8 октября 2020:​