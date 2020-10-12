В выпуске программы "Вести Кремля" за 12 октября – рекорд скорости по подсчету голосов на выборах президента принадлежит ЦИК Таджикистана. Потому что там не успели еще объявить о начале голосования, как результат с точностью до сотого процента уже был посчитан. В Кремле не понимают, как американцам удалось оставить "Роскосмос" далеко позади. Не иначе, как в российском предприятии нашелся "крот".

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Для чего Кремлю нужен Жириновский.