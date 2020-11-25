В выпуске программы "Вести Кремля" за 25 ноября – близкий человек Путина Светлана Кривоногих владеет имуществом в России, еще и нее дочь от Путина. Журналисты даже предположили, как виглядит третья дочь Путина. В России задержали главный стаканчик страны. Он целился в самого отца Володю. Хорошо, что росгвардийци его спасли.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Российская вакцина дешевеет, а водка – дорожает.