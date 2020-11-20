В выпуске программы "Вести Кремля" за 20 ноября – Россия предложила свою программу "золотых паспортов". Страна, которая просто удивляет развитием. Иностранцы могут получить качественную медицину, ровные дороги и справедливые выборы. В России порвали портрет Путина, который повесили вместо Пушкина. Правоохранители даже так быстро на убийства не реагируют, как на этот факт.

Также в выпуске "Вести Кремля" на 24 канале: Интернет в Арктике за 65 миллиардов рублей. Самая страшная армия мира.