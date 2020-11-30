Пешеходам и водителям следует быть осмотрительнее во время гололеда и соблюдать ряд несложных правил. Гололедица уже покрыла украинские дороги, а зима в Украине начнется с похолодания и морозов. Как вести себя во время гололеда – читайте в материале 24 канала.

Спасатели рассказали, что после резкого ухудшения погоды в Украине им пришлось помогать водителям, ставшим заложниками непогоды, сообщает 24 канал. Неудобства водителям в ряде регионов принесли мокрый снег, гололед и порывистый ветер. Поэтому мчс дали несколько советов водителям, как управлять машинами в такую непогоду.

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Как вести себя водителям во время гололеда: советы

управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом;

учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия;

обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица;

избегайте любых рискованных маневров;

по возможности лучше перенесите поездку на светлое время суток;

подготовьте свой автомобиль к зиме. Обязательно необходимо сменить летнюю резину на зимнюю;

по возможности не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды;

если в дальнюю дорогу таким необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона;

когда во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, вызовите на помощь Службу спасения "101" или полицию.



Советы водителям, которые избежать заноса на зимней дороге / инфографика ГСЧС Украины

Как вести себя пешеходам во время гололеда: советы

Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач. Все потому, что порывы ветра могут повредить эти конструкции и вы можете получить травм.

Выбирайте обувь с глубоким протектором на подошве.

Ходите неторопливо, маленькими шажками, ноги расслабьте в коленях.

Не держите руки в карманах, чтобы мочь балансировать.

Не перебегайте поезжую часть дороги.

Когда падаете, прижимайте голову к груди, а руки – к туловищу.

Обходите здания, на которых могут быть сосульки.

Ходите по тротуарам, посыпанным песком.

Людям пожилого возраста советуют иметь трость с резиновым наконечником.

Опасные прогулки в гололед в нетрезвом состоянии. В таком состоянии травмы обычно тяжелые, ведь пьяные люди не так чувствительны к боли, поэтому получив травму своевременно не обращаются к врачу.

Если вы упали и через определенное время почувствовали боль в голове, тошноту, боль в суставах, образовались опухоли на мягких тканях – срочно обратитесь к врачу в травмпункт. В противном случае могут возникнуть осложнения с плохими последствиями.

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Советы пешеходам, как не травмироваться во время гололеда / инфографика ГСЧС Украины

Несколько лайфхаков для обуви во время гололеда

Спасатели советуют смастерить или же приобрести на подошвы и каблуки вашей обуви "ледоступы";

прикрепить на каблук перед выходом кусок поролона (по размерам каблука) или лейкопластыря;

наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту на сухую подошву и каблук (крест-накрест или ступенью) и перед выходом натереть песком (на 1 – 2 дня хватать);

натереть наждачной бумагой подошву перед выходом, а лучше прикрепите ее на подошву (но от воды песчинки наждачной бумаги осыпаются);

намазать на подошву клей типа "Момент" и поставить обувь на песок, после этого можно смело выходить на улицу;

спасатели отмечают, что лучшими для льда являются подошвы из микропористой или другой мягкой основы и без больших каблуков.

Образец "ледоступов", которые можно надевать на подошвы обуви во время гололеда / Фото robinzon-ua.com.ua