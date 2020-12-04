В выпуске программы "Вести.UA" за 4 декабря – Максим Бужанский превращается в Шерлока. У него есть много невыясненных вопросов: Кто убил Эрику, кто стрелял из тепловизора в Шокина и куда исчез мозг Кивы. Депутаты не могут научиться заниматься на работе важными делами, а не интимными. Так, в который раз поймали нардепа "Слуги народа" за просмотром фото обнаженной женщины.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Отношения Рабиновича со "Спутником". Вагон-зоопарк в Укрзализныце.