В выпуске программы "Вести.UA" за 15 декабря – депутаты массово попадают под российские санкции. Но есть один грустненький бородатый нардеп Дубинский, к которому не дотянулись кремлевские руки. Некоторые динозавры смотрят свысока на всю политическую возню, и продолжают свою политическую карьеру. А например некоторые, как вот Тягнибок, некоторое время изучали схемы возвращения в большую политику.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: НАПК снова в игре. Царев – "решала" крымских проблем.