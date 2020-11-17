В выпуске программы "Вести.UA" за 17 ноября – лидер "Батькивщины" появилась в Раде в новом образе. Может, Тимошенко замахнулась на высшие цели – и хочет стать самой первой леди США. В украинской политике есть одна закономерность: если на должность идет жена, сверхприбыли появляются у ее мужа. Так произошло и в семье генпрокурора Венедиктовой.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Очень "полезны" советы от Минздрава. Гетманцев засветил в Совете Rolex за 60 "минималок".