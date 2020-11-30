В выпуске программы "Вести.UA" за 30 ноября – Яценюк обиделся на слова Кивы и подал в суд. ОПЗЖоповец не растерялся и сделал то же самое. Одесскую область отдали соратнику Табачника и Симоненко Сергею Гриневецкому. Неудивительно, если вскоре другие области достанутся людям Януковича.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Есть выход с конституционным кризисом в Украине. Новый локдаун в Украине.