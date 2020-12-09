В выпуске программы "Вести.UA" за 9 декабря – Янукович почувствовал тоску в Ростове – решил "прийти" на заседание суда по Майдану. Вероятно, он просто соскучился по своим страусам. Шмыгаль занимается делами, на которые необходимы десятилетия. В частности, заявил, что Украина планирует отказаться от использования угля до 2070 года. Кажется, он просто хочет дождаться 100-летия Рината Ахметова.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Новые правила в политике Харькова. Медведчук хочет сделать из Путина настоящего украинца.