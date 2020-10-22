В выпуске программы "Вести.UA" за 22 октября – Тищенко представил, что он эксперт по вопросам Донбасса. На фронт не едет, но диванным политологом может быть. Зеленский придумал своих 5 вопросов для народа. Однако о том, кто же финансирует этот "пир" – не хотели говорить. Как оказалось, опрос будет финансировать партия "Слуга народа".

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: 70% людей знают о ЗЕопросе, однако лишь 25% такая идея не нравится.