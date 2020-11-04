В выпуске программы "Вести.UA" за 4 ноября – Оксана Марченко порадовала подписчиков видео, в котором она бегает с молоденьким бычком. Похоже, что это – часть плана Медведчуков по уничтожению Олега Ляшко. Андрей Пальчевский в интернете – это мем, который вышел из-под контроля. Ведь именно сейчас он является лидером президентской гонки в США.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Мнимый пузырь стабильности Рабиновича лопнул. Вовк Вовка в беде не оставит.