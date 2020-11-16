В выпуске программы "Вести.UA" за 16 ноября – Рабинович заболел COVID-19, однако вакцины так и не получил. Есть 2 причины: либо Медведчук поскупился на вакцину для Зиновьевича, либо он дал ему другие лекарства, которые тот все время принимает. Ведущие телеканала ZIK так часто вспоминают Сороса, что скоро он будет пугать детей фанатов ОПЗЖ.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Подлый удар для Лукашенко. Степанов стал звеном цепи заболеваний.