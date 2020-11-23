В выпуске программы "Вести.UA" за 23 ноября – Юлия Мендель снова заставила всех смеяться, назвав "шестого мишку брауни не совсем идеальным". И кто знает, возможно, это ее тайные просьбы об освобождении. Андрей Богдан был неразлучным с Владимиром Зеленским. Однако отношениям пришел конец, теперь у президента замена – Андрей Ермак, с которым они даже болели вместе.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: "Слуги" дерутся между собой. Медведчук "порешает" российскую вакцину для Украины.