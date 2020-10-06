Вести. UА: мирный "план" Медведчука. Полякова попала в скандал
В выпуске программы "Вести. UА" за 6 октября – Виктор Медведчук, безусловно, человек интересной судьбы. Похоже, что сейчас вырисовывается еще одна интересная деталь его биографии. Она касается его мирного "плана" по Донбассу. Поп-дива Оля Полякова дала концерт в Харькове. Поскольку его проведение никто ни с кем не согласовывал, полиция открыла производство.
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