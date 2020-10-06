В выпуске программы "Вести. UА" за 6 октября – Виктор Медведчук, безусловно, человек интересной судьбы. Похоже, что сейчас вырисовывается еще одна интересная деталь его биографии. Она касается его мирного "плана" по Донбассу. Поп-дива Оля Полякова дала концерт в Харькове. Поскольку его проведение никто ни с кем не согласовывал, полиция открыла производство.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: "Слуга народа" ищет свою нишу. Потаенные закоулки души прокурора Петришина.