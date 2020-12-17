В выпуске программы "Вести.UA" за 17 декабря – нардеп Александр Дубинский поделился воспоминаниями из детства. Детское увлечение Дубинского очень подозрительное. Страшно представить, что он нюхал в детстве. Если узнать, во сколько украинцам обходится содержание депутатов – можно ужаснуться. Нардепы хотят есть, отдыхать и говорить по телефону за деньги налогоплательщиков.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Чего хотят ФЛП и кто их защищает. Что общего между Кивой, РПЦ и часами.