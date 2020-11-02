Вєсті.UA: Очередная феерия Медведчука. Сепаратисты в горсовете Донецкой области
В выпуске программы "Вєсті.UA" за 2 ноября – Медведчук хочет распустить парламент, ведь он "развратник". Логично, почему он любит теплые встречи с единороссами и приглашения Киви в ОПЗЖ. У Лукьянова было сакральное желание – попасть в Раду. Сейчас он стал депутатом Донецкой области.
Также в выпуске "Вєсті.UA" на 24 канале:
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