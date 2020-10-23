В выпуске программы "Вести.UA" за 23 октября – стало известно, что Пальчевский – гражданин России. Мы все знаем его миссию. Он теперь выбросит этот паспорт чтобы доказать, что хочет стать Пальчевским на честных руках. Зеленский заявил, что откажется от президентской пенсии, если украинцы бедно будут жить. Конечно, все в такую сказку быстренько поверили.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Дубинский будет показывать румынский паспорт на границе, чтобы украинцам не было стыдно.