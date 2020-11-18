В выпуске программы "Вести.UA" за 18 ноября – если бы выборы президента проходили в ближайшее время – то самый высокий шанс выйти во второй тур получил бы Владимир Зеленский и спикер парламента Дмитрий Разумков. По крайней мере об этом заговорили индексы букмекеров. "Слуги" в очередной раз занялись интимными делами под куполом. Нардепа Анатолия Драбовского заметили за пересылкой эротического видео

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Причина возникновения коронавируса от Филарета. Невыполненные обещания Степанова.