Вєсті.UA: увы, секрет Мендель раскрыли. "Шарики" в голове СБУ
В выпуске программы "Вєсті.UA" за 10 ноября – Юлия Мендель 24 минуты была в отчаянии из-за хорошего самочувствия Владимира Зеленского. Впоследствии свой пост исправила. Объяснение простое – Мендель жалеет, что президент чувствует себя хорошо, ведь она очень любит о нем заботиться и оберегать. СБУ открыла дело относительно карты Украины, которую опубликовал Анатолий Шарий. Тот повел себя, как мышь
Также в выпуске "Вєсті.UA" на 24 канале:
Маски – атрибут ОПЗЖопцев.
Кто найдет Кернеса?
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