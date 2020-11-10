В выпуске программы "Вєсті.UA" за 10 ноября – Юлия Мендель 24 минуты была в отчаянии из-за хорошего самочувствия Владимира Зеленского. Впоследствии свой пост исправила. Объяснение простое – Мендель жалеет, что президент чувствует себя хорошо, ведь она очень любит о нем заботиться и оберегать. СБУ открыла дело относительно карты Украины, которую опубликовал Анатолий Шарий. Тот повел себя, как мышь

Также в выпуске "Вєсті.UA" на 24 канале: Маски – атрибут ОПЗЖопцев. Кто найдет Кернеса?