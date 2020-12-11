В выпуске программы "Вести.UA" за 11 декабря – Ирине Венедиктовой надоели протесты из-за ее бездействия под ее квартирой, поэтому она решила спрятаться в Пуще-Водице. Денис Шмигаль запутался – сначала он говорил, что карантин выходного дня – это не ноу-хау, а потом назвал это уникальным украинским продуктом.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Гетманцев наелся вермишельки. Оккупанты в Крыму решили пить топленый снег.