Вести.UA:" скромные " имения Венедиктовой. Шмыгаля укусил Кличко
В выпуске программы "Вести.UA" за 11 декабря – Ирине Венедиктовой надоели протесты из-за ее бездействия под ее квартирой, поэтому она решила спрятаться в Пуще-Водице. Денис Шмигаль запутался – сначала он говорил, что карантин выходного дня – это не ноу-хау, а потом назвал это уникальным украинским продуктом.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
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