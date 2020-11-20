В выпуске программы "Вести.UA" за 20 ноября – Кива заявил, что "слуги народа" очень ждут российскую вакцину. Он дал хороший совет для нардепов по покорению Европы российской вакциной. Зеленский поразил Лукашенко в самое сердце, между ними пробежала черная кошка с американским флагом. Лукашенко вообще сказал, что в Киеве есть базы США.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Вакансии для Игоря Уманского. "Слуги" имеют право на ошибку.